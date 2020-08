V Hrastniku konec tedna brez novih okužb

Hrastnik, 3. avgusta - V Hrastniku je bilo v tamkajšnjem domu in zunaj njega od petka do nedelje zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzetih osem brisov, ki pa so vsi bili negativni. V domu bodo danes odvzeli približno 100 brisov vsem stanovalcem v sivi coni in zaposlenim, rezultati testiranja bodo znani v torek, so danes sporočili s hrastniške občine.