Atene, 4. avgusta - V Grčiji so na obali otoka Alonnisos v soboto odprli prvi podvodni muzej, urejen na mestu, kjer so leta 1985 našli ostanke potopljene ladje iz 5. stoletja p.n.št. z več tisoč amforami. Po pisanju francoske tiskovne AFP so ga označili kot partenon ladijskih razbitin.