Na Svetih Višarjah v luči pandemije izvedli romanje treh Slovenij

Trbiž, 2. avgusta - Na Svetih Višarjah pri Trbižu so se danes že 32. leto zapored srečali Slovenci treh Slovenij: matične, zamejske in izseljenske. Osrednje slovensko romanje na stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta je zaradi pandemije covida-19 potekalo prilagojeno, a vsebinsko ni bilo okrnjeno. Zaradi slabega vremena pa se je letos zbralo manj ljudi.