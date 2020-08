Pogrešan 44-letni Matjaž Šuster iz Maribora

Maribor, 2. avgusta - Svojci pogrešajo 44-letnega Matjaža Šusterja iz Maribora. Nazadnje je bil oblečen v črne kratke hlače in kratko majico oranžne barve z modrim vzorcem, videli pa so ga v petek na območju Cirkulan, so sporočili s Policijske uprave Maribor.