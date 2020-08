V Latinski Ameriki in Karibih več kot 200.000 smrti zaradi covida-19

Brasilia/Ciudad de Mexico, 2. avgusta - V Latinski Ameriki in Karibih je za covidom-19 umrlo več kot 200.000 ljudi, od tega skoraj tri četrtine v Braziliji in Mehiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Braziliji so sicer v zadnjih 24 urah zabeležili več kot 45.000 novih primerov novega koronavirusa, v Mehiki pa rekordnih več kot 9000.