Umrla prva ženska s presajenim obrazom v ZDA

Cleveland, 2. avgusta - Umrla je ženska, ki so ji v ZDA kot prvi naredili večjo presaditev obraza, je sporočila bolnišnica v Clevelandu, kjer so leta 2008 tudi izvedli operacijo. Opisali so jo kot neverjetno pogumno in življenja polno žensko. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je bila stara 57 let in najdlje živeča bolnica, ki je preživela ta poseg.