Znani udeleženci zaključnega turnirja v košarki 3x3

Ljubljana, 2. avgusta - Po kvalifikacijskem turnirju v Mariboru so znane vse ekipe, ki so se prebile na letošnje državno prvenstvo v košarki 3x3. Finalni turnir bo v soboto, 8. avgusta, na Slovenski cesti v Ljubljani. Pred Mariborom so bili turnirji še v Ljubljani, Velenju, Novem mestu in Idriji.