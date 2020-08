Nove okužbe s koronavirusom v soboto potrdili v osmih občinah

Ljubljana, 2. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v osmih slovenskih občinah. Dva primera so našteli v kranjski mestni občini, po enega pa v občinah Ljubljana, Kamnik, Rogatec, Litija, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah in Šoštanj. En bolnik s covidom-19 je umrl.