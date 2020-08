Bruselj, 2. avgusta - Nogometaši iz Antwerpna so osvojili belgijski pokal, potem ko so na sobotni finalni tekmi v Bruslju premagali letošnje državne prvake iz Brugga z 1:0 (1:0). Edini in odločilen gol na tekmi je dosegel Izraelec Lior Refaleov v 24. minuti.