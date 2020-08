Porto do pokalne lovorike na Portugalskem

Coimbra, 2. avgusta - Nogometaši Porta so letošnji zmagovalci portugalskega pokalnega tekmovanja. V finalni tekmi v Coimbri so premagali največjega domačega tekmeca Benfico iz Lizbone z 2:1 (0:0). Za Porto, ki je 17. slavil v domačem pokalnem tekmovanju in prvič po letu 2011, je oba gola dosegel branilec iz Konga Chancel Mbemba v 47. in 55. minuti.