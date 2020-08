Chicago in Montreal do uvodne prednosti

Montreal, 2. avgusta - Hokejisti Chicago Blackwaks in Montreal Canadiens so prišli do uvodnih zmag in prednosti v predkrogu končnice severnoameriške lige NHL, kjer moštva, uvrščena od petega do 12. mesta v konferenci, igrajo na tri zmage. Chicago je s 6:4 premagal Edmonton Oilers, Montreal pa po podaljšku s 3:2 Pittsburg Penguins.