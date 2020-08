Boženk in Jakopin v polfinalu svetovne serije v Ljubljani

Ljubljana, 1. avgusta - Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Vid Jakopin sta se uvrstila v polfinale turnirja svetovne serije v Ljubljani in se jutri podajata v boj za najvišja mesta. Preostale slovenske dvojice, Tjaša Kotnik in Monika Potokar, Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak ter Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik so z nastopi zaključile v četrtfinalu.