Majhni sesalci so jedli meso dinozavrov

Stuttgart, 4. avgusta - Majhni sesalci so se že pred 160 milijoni let prehranjevali kot mrhovinarji z mesom umrlih dinozavrov, trdijo strokovnjaki zbrani okrog Hansa-Ulricha Pfretzschnerja z univerze v Tübingenu. Do tega spoznanja so prišli, ko so vnovič preučili najdbe s Kitajske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.