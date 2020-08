Na mejnih prehodih s Hrvaško še vedno daljše čakalne dobe

Ljubljana, 1. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško so tudi popoldne daljše čakalne dobe. Na mejnem prehodu Dragonja je treba za izstop iz države čakati kar štiri ure, za vstop od ene do dveh ur, v Gruškovju pa za vstop tri ure. V Sečovljah in Dobovcu so čakalne dobe za vstop po dve uri in pol, v Vinici pa dve uri tako za vstop kot izstop.