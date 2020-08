V Nemčiji tisoči na protestih proti koronavirusnim omejitvam

Berlin, 1. avgusta - V Berlinu se je danes po podatkih policije zbralo okoli 15.000 ljudi na osrednjem protestu proti omejitvam, ki so jih v državi uvedli zaradi novega koronavirusa. "Največja teorija zarote je koronavirusna pandemija," so med drugim vzklikali in pozivali k odpravi uvedenih ukrepov.