V Iranu aretirali vodjo manjše opozicijske skupine

Teheran, 1. avgusta - Iranske oblasti so danes sporočile, da so aretirale vodjo "teroristične skupine", ki naj bi imela sedež v ZDA in naj bi stala za napadom na mošejo v Širazu leta 2008 ter še nekaterimi drugimi načrtovanimi napadi. Šlo naj bi za Džamšida Šarmahda, "ki je vodil oborožene operacije in sabotaže znotraj Irana", navaja francoska tiskovna agencija AFP.