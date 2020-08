Začenja se najobsežnejša oživitev reke Mure doslej

Maribor/Murska Sobota, 2. avgusta - S projektom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri ali Natura Mura se začenja obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Nature 2000 ob tej reki. Oživitev struge, obnova njenih rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov je najobsežnejša oživitev Mure doslej in bo trajala do decembra 2023.