V Avstriji spet dvomestno število novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 1. avgusta - Iz Avstrije so v petek poročali o 175 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je najvišje število pozitivnih brisov v 24 urah v zadnjih nekaj tednih. Danes je to število ponovno nekoliko nižje. V zadnjih 24 urah so po navedbah ministrstva za notranje zadeve zabeležili 82 novih okužb, od tega več kot polovico na Dunaju.