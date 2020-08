Newyorške borze zadnji julijski teden končale neenotno

New York, 1. avgusta - Trgovanje na newyorških borzah se je zadnji julijski teden končalo neenotno. Slabšo voljo vlagateljev je minuli teden povzročil rekorden padec ameriškega BDP v drugem četrtletju, nič spodbudni niso bili niti zadnji podatki s trga dela. Po drugi strani so vlagatelje razveselila tehnološka podjetja, ki so poročala o dobrem četrtletnem poslovanju.