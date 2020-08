V ZDA aretirali mladeniča za hekerskim napadom na Twitter račune

San Francisco, 1. avgusta - Ameriške oblasti so v petek aretirale 17-letnika ki mu očitajo, da je bil glavni načrtovalec hekerskega napada na račune znanih oseb na Twitterju in prevare z bitcoini, s katero naj bi skupina v nekaj urah pridobila več kot 100.000 ameriških dolarjev. "To ni bil navaden 17-letnik," je sporočil kalifornijski državni tožilec Andrew Warren.