Nogometaš Domžal pozitiven na novi koronavirus

Domžale, 1. avgusta - Ponoči so iz domžalskega nogometnega prvoligaša sporočili, da je bil ob vstopu v novo sezono eden od igralcev pozitiven na novi koronavirus. Vodstvo kluba je vse dejavnosti članskega moštva preventivno odpovedalo do ponedeljka, vsi nogometaši pa morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, stiki z zunanjim svetom so prepovedani.