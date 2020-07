Newyorške borze končale v zelenem

New York, 31. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po uvodni neenotnosti sklenili pozitivno. Dobro voljo vlagateljev so povzročili dobri poslovni rezultati tehnoloških podjetij, medtem ko so se v Washingtonu dogovarjali glede ukrepov za okrevanje ameriškega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.