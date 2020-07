Francijo zajel vročinski val; vročina tudi drugod po Evropi

Pariz, 31. julija - Velik del Francije je danes zajel vročinski val, ki je ob izjemno suhih in vetrovnih pogojih prinesel s sabo tudi svarila pred požari. V približno tretjini departmajev v državi so zaradi visokih temperatur izdali najvišja opozorila. Vročina danes ni prizanesla tudi več drugih zahodnim evropskim državam - od Italije do Velike Britanije.