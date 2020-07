Evropske borze navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 31. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes občutno znižali. Rast števila okužb z novim koronavirusom v ZDA in Evropi vznemirja vlagatelje, pravijo analitiki. Nafta se je danes podražila, tečaj evra pa se je okrepil in se prvič po maju 2018 povzpel nad 1,19 dolarja.