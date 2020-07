Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 31. julija - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Po poročanju tujih agencij vlagatelji spremljajo dogajanje v senatu, kjer se morajo demokrati in republikanci uskladiti glede ukrepov za okrevanje ameriškega gospodarstva po pandemiji covida-19. Za dobro voljo so medtem poskrbeli poslovni rezultati tehnoloških podjetij.