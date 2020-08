Na Celjskem v izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema

Celje, 2. avgusta - Celjski Simbio je objavil javno naročilo za izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema za občine Celje, Štore in Vojnik. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 31. avgusta. Vrednost projekta za vse tri občine znaša dobrih devet milijonov evrov, iz EU in državnega proračuna pa je sofinanciran v višini 5,9 milijona evrov.