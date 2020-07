Prepoved obiskov v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica

Ljubljana, 31. julija - Dom starejših občanov Ilirska Bistrica zaradi naraščajočega števila okuženih z novim koronavirusom na območju Ilirske Bistrice z današnjim dnem prepoveduje obiske v domu. Prepoved velja do preklica. Izjeme so sicer obiski zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja stanovalca v dogovoru s službo zdravstvene nege in oskrbe.