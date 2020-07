Velika Britanija odložila nadaljnje rahljanje ukrepov

London, 31. julija - Velika Britanija je danes odložila za soboto predvideno rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, saj marsikje po državi beležijo nov porast okužb. Odprtje nekaterih dejavnosti, kot so kazinoji in kegljišča, bo moralo počakati do vsaj 15. avgusta. Vlada poleg tega krepi nekatere lokalno uvedene ukrepe, tokrat na severu Anglije.