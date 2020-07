V koaliciji zadržani z ocenami o ravnanjih Pivčeve

Ljubljana, 31. julija - V kabinetu predsednika vlade ter koalicijskih SDS in SMC ne komentirajo zadnjih razkritij o ravnanjih kmetijske ministrice in predsednice koalicijske DeSUS Aleksandre Pivec. Tudi v NSi bodo s komentarjem počakali do konca postopkov pristojnih organov, podpirajo pa zavezanost javnih funkcionarjev visokim etičnim in moralnim standardom.