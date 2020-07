Slovenec v kombiniranem vozilu prevažal 25 prebežnikov

Podlehnik, 31. julija - Slovenski policisti so v četrtek zvečer na območju Podlehnika ustavili kombinirano vozilo ljubljanskega registrskega območja, ki ga je vozil 43-letni slovenski državljan. V tovornem delu je po navedbah Policijske uprave Maribor prevažal 25 prebežnikov, ki so nedovoljeno vstopili v državo na zeleni meji med Hrvaško in Slovenijo.