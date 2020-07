Opozicija ostra do Pivčeve; po mnenju LMŠ in Levice mora odstopiti

Ljubljana, 31. julija - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so po medijskih objavah ostre do ministrice Aleksandre Pivec. Po mnenju LMŠ in Levice mora Pivčeva zaradi zlorabe položaja oz. kršenja zakonodaje odstopiti. Če se izkaže, da je lagala, tudi po oceni SD ne more biti več na funkciji. V SAB pa pravijo, naj se premier Janez Janša izreče glede kriterijev do ministrov.