V dunajskem Leopoldovem muzeju podaljšali razstavo Hundertwasser - Schiele

Dunaj, 1. avgusta - V dunajskem Leopoldovem muzeju so do 10. januarja 2021 podaljšali razstavo Hundertwasser - Schiele. Muzej je bil zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa primoran vrata za obiskovalce zapreti sredi marca, le dva tedna in pol po odprtju razstave. Ponovno jih je odprl šele 27. maja.