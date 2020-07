Lokalne oblasti v Franciji s pooblastili za odločitve glede mask

Pariz, 31. julija - Francoska vlada je danes lokalnim oblastem podelila nova pooblastila, ki jim omogočajo, da same uvedejo obveznost nošenja zaščitnih mask tudi na zunanjih javnih površinah. Odločitev je vlada sprejela v luči vnovičnega naraščanja števila novih primerov okužb z novim koronavirusom. To možnost so kot prvi že izkoristili v Lillu na severu države.