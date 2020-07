Pisatelj Milan Kundera svoj arhiv podaril mestu Brno

Brno, 31. julija - V Franciji živeči literat in intelektualec čeških korenin Milan Kundera je svojo zasebno knjižnico in arhiv prepustil Moravski državni knjižnici v Brnu. Odločitev je enaindevetdesetletni pisatelj sprejel skupaj s soprogo Vero, so sporočili iz knjižnice. Knjige, rokopise in dokumente bodo iz njunega pariškega stanovanja na Češko prepeljali jeseni.