Novinarji brez meja zaskrbljeni zaradi smrtnih kazni za novinarje

Pariz, 31. julija - V nevladni organizaciji Novinarji brez meja (RSF) so zaskrbljeni zaradi obsodb novinarjev na smrtne kazni. V Jemnu so bili letos na smrtno kazen obsojeni štirje novinarji, v Iranu pa urednik. V RSF so pojasnili, da tako po svetu na izvršitev smrtne kazni skupno čaka devet medijskih delavcev.