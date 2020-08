Ministrstvo poziva k upoštevanju bontona v gozdu

Ljubljana, 1. avgusta - V času, ko ljudje vse pogosteje obiskujejo gozd, na kmetijskem ministrstvu opozarjajo, da je treba z gozdom ravnati spoštljivo. "Upoštevajmo gozdni bonton," so pozvali, se tam prepletajo gozdna in kmetijska krajina, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst ter izjemnost posameznih dreves.