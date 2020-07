V URI Soča še en bolnik z novim koronavirusom

Ljubljana/Novo mesto, 31. julija - V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča URI Soča so prav na oddelku, kjer sta bila v začetku tedna že zaznana dva bolnika z okužbo z novim koronavirusom, potrdili še enega okuženega bolnika. Ta je sicer stabilen, a so ga zaradi zahtevnega osnovnega zdravstvenega stanja premestili v UKC Maribor, so sporočili iz URI Soča.