Slovenija julija na letni ravni z 0,3-odstotno inflacijo

Ljubljana, 31. julija - Slovenija je julija na letni ravni zabeležila 0,3-odstotno inflacijo. Po podatkih državnega statističnega urada so se cene storitev v tem obdobju zvišale za 2,1 odstotka, cene blaga pa znižale za 0,8 odstotka. Na mesečni ravni so statistiki predvsem zaradi znižanja cen oblačil in obutve zabeležili 0,1-odstotno deflacijo.