Na Kitajskem največ novih primerov koronavirusa od aprila, v Vietnamu prva smrtna žrtev

Peking/Hanoj, 31. julija - Na Kitajskem so v zadnjem dnevu zabeležili 127 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po več kot treh mesecih, so sporočile zdravstvene oblasti. Dodali so, da se razmere v provinci Xinjiang poslabšujejo. V Vietnamu pa so zabeležili prvo smrtno žrtev novega koronavirusa in 45 novih okužb.