Prodaja v storitvenih dejavnostih in trgovini maja z rastjo

Ljubljana, 31. julija - Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po dveh mesecih znatnega upadanja maja, ko so bile sproščene nekatere omejitve zaradi epidemije covida-19, na mesečni ravni povečal, in sicer za 13,6 odstotka. Je bil pa glede na maj lani še vedno za 18,1 odstotka manjši, je danes objavil državni statistični urad.