Nizozemec in Slovenec v kombiju prevažala 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Kočevje, 31. julija - Policisti so med četrtkovo kontrolo v kombiju pri 32-letnem Nizozemcu in 24-letnem Slovencu odkrili 19 tujcev. Gre za državljane Afganistana in Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Nizozemcu in Slovencu so odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.