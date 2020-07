Pijan domačin v Ankaranu grozil kopalcem

Ankaran, 31. julija - Policija je v četrtek popoldne v Ankaranu obravnavala 61-letnega domačina, ki ga je pred tem zadržal mestni redar. Ankarančan je po ugotovitvah policije prišel v spor s skupino na plaži in z redarjem, nanje je kričal in jim grozil. Pozneje so ga policisti ustavili pijanega za volanom.