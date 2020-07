Grabus ob bajramski molitvi izpostavil vrednoti človeškega življenja in enakosti

Ljubljana, 31. julija - Mufti Nedžad Grabus je v nagovoru ob bajramski molitvi v ljubljanski džamiji med drugim izpostavil vrednoti človeškega življenja in enakosti med ljudmi. Po februarski prvi molitvi v džamiji so slovenski muslimani danes v njej prvič praznovali kurban bajram, a so morali molitev zaradi zajezitve širjenja koronavirusa pripraviti v prilagojeni obliki.