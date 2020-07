Jeseniški policisti ta mesec obravnavali štiri vlome v vozila na avtocestnem počivališču

Jesenice, 31. julija - Jeseniški policisti so ta mesec obravnavali štiri vlome in dva poskusa vloma v vozila na avtocestnem počivališču Hrušica. Storilci so vlamljali ponoči, tudi če so lastniki spali v vozilu. Pretežno so vlamljali v avtodome. Policisti ob tem pozivajo k previdnosti. Lastniki naj zaklepajo vozila in naj ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih.