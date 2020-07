V Indiji poplave otežujejo boj proti covidu-19, ki je terjal že več kot 35.000 žrtev

New Delhi, 31. julija - V Indiji so do danes potrdili več kot 35.000 smrtnih žrtev covida-19, s tem pa je ta država po številu mrtvih prehitela Italijo. Medtem boj proti novemu koronavirusu v državi z več kot milijardo prebivalcev otežujejo poplave, v katerih je že umrlo skoraj 350 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.