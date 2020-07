V Soči znova mogoče kopanje od Rodeža do Plavi

Kanal, 31. julija - V Soči je na območju od Rodeža do Plavi znova mogoče kopanje. Kot so sporočili iz Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči, so preklicali prepoved kopanja v tem delu reke, ki so jo v četrtek razglasili zaradi izrednega onesnaženja. Pristojne službe so posledice onesnaženosti odstranile.