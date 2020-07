Košarkarji Utah Jazz do zmage, brez kazni za političen protest

Orlando, 31. julija - Košarkarji Utah Jazz, pri katerih so marca odkrili prvi pozitiven primer okužbe s covidom-19, so dobili uvodno tekmo nadaljevanja sezone severnoameriške lige NBA. V Orlandu so s 106:104 premagali New Orleans Pelicans. Vsi igralci obeh ekip so med uvodno himno pokleknili in protestirali proti rasizmu in policijskemu nasilju v ZDA.