Prvoligaši po zelo kratkem premoru že na pripravah

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 31. julija - Slovenski nogometni prvoligaši so te dni začeli priprave na novo sezono, ki se bo v Prvi ligi Telekom Slovenije začela že 12. avgusta. Poznejši začetek prihajajoče sezone in ekspresna vrnitev na zelenice je seveda posledica pandemije novega koronavirusa, ki je prekinila minulo sezono, v kateri so si po nadaljevanju naslov zagotovili Celjani.