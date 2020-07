Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. Obenem so poraočale o močnem neurju, ki je v sredo zvečer zajelo del države, in o raziskavi Eurostata, da so Slovenci med najbolj zadovoljnimi z medosebnimi odnosi v Evropski uniji.