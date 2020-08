V počitniškem varstvu s sofinanciranjem Mola od plesa do novinarstva

Ljubljana, 1. avgusta - Težave staršev, ki delajo in ne morejo varovati svojih otrok na šolskih počitnicah, v Ljubljani skuša rešiti mestna občina. Za otroke od 1. do 5. razreda namreč sofinancira počitniško varstvo, ki vključuje raznolike športne in ustvarjalne aktivnosti od plesa do novinarstva.